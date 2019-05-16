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Ученые нашли неизвестных науке морских существ

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Фото: phys.org
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Ученые из Смитсоновского института тропических исследований (США) обнаружили ряд новых видов личинок форонид. При этом как выглядят взрослые формы этих существ — неизвестно, пишет Phys.org.

Форониды — беспозвоночные животные с червеобразным телом, щупальцами и хитиновой трубкой, один конец которой погружен в ил или песок.

Собирая пробы планктона в Панамском заливе и у архипелага Бокас-дель-Торо в Карибском море, ученые обнаружили сразу 50 новых видов их личинок.

Исследование показало, что некоторые участки ДНК в обнаруженных формах отличались от всех геномов, хранящихся в банке данных GenBank. В этой базе находится информация о ДНК более чем 300 тыс. видов организмов.

В то же время ученые опасаются, что так и не узнают, как выглядят взрослые формы найденных форонид, так как об образе жизни этих беспозвоночных известно очень мало.

Личинки форонид являются свободноплавающими, а их взрослые формы прикрепляются к морскому грунту, поэтому половозрелых особей очень трудно найти.

14 мая сообщалось, что исследователи обнаружили на дне Марианской впадины (11 км) четыре новых вида ракообразных, а также пластиковый мусор.

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