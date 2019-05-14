Исследователи нашли пластиковый мусор на дне Марианской впадины

Американский исследователь Виктор Весково совершил рекордное погружение ко дну Марианской впадины, опустившись на глубину 11 км, пишет Би-би-си.

На специально созданной подводной лодке Весково и его команда совершили пять погружений и обнаружили четыре новых вида ракообразных, называемых амфиподами, розовую улитку, а также пластиковый пакет и обертки от конфет.

Исследователи собрали образцы породы со дна, и планируют исследовать найденных живых существ на предмет наличия в них микропластика.

Это уже не первый случай обнаружения пластиковых отходов на дне самой глубокой точки Земли.

В мае прошлого года специалисты сообщили, что анализ фотографий, сделанных аппаратами в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, говорит о наличии мусора на глубине 6 тыс. м.