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Исследователи нашли пластиковый мусор на дне Марианской впадины

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американский исследователь Виктор Весково совершил рекордное погружение ко дну Марианской впадины, опустившись на глубину 11 км, пишет Би-би-си.

На специально созданной подводной лодке Весково и его команда совершили пять погружений и обнаружили четыре новых вида ракообразных, называемых амфиподами, розовую улитку, а также пластиковый пакет и обертки от конфет.

Исследователи собрали образцы породы со дна, и планируют исследовать найденных живых существ на предмет наличия в них микропластика.

Это уже не первый случай обнаружения пластиковых отходов на дне самой глубокой точки Земли.

В мае прошлого года специалисты сообщили, что анализ фотографий, сделанных аппаратами в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, говорит о наличии мусора на глубине 6 тыс. м.

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