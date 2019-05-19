Российские ученые создали бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей

Бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей создали специалисты из Центра нейротехнологий сна и бодрствования, а также Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Об этом сообщает в воскресенье, 19 мая, «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора центра Илью Блохина.

Устройство EcoSleep представляет собой небольшую коробочку, формирующую электромагнитные импульсы на очень низкой частоте — от 1 до 40 герц.

«Именно такие воздействия способны естественным образом помочь человеку уснуть, спать глубоко и проснуться», — сообщил Блохин.

При этом прибор, понижая и повышая импульсы, способен контролировать все фазы сна и даже помочь человеку легко проснуться.

Разработкой отечественных ученых уже заинтересовались представители гостиничного бизнеса. EcoSleep могут размещать в капсульных отелях. Ожидается, что приборы будут пользоваться спросом у людей, проводящих время в командировках со сменой часовых поясов.

2 февраля стало известно, что американские ученые из Массачусетского университета изобрели пижаму, которая позволяет проводить диагностику и выявляет причины проблем со сном. Одежда снабжена датчиками, которые отслеживают движения спящего, измеряют его дыхание и частоту сердечных сокращений. Данные поступают на встроенный в пуговицу накопитель и пересылаются через Bluetooth-соединение.