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В Астраханской области нашли древние гробницы сарматских вождей

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Фото: rt.com
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Сразу три погребальные ямы с захоронениями сарматских вождей были обнаружены на фермерском участке в районе села Косика в Астраханской области. Об этом в субботу, 18 мая, сообщило RT.

Началось всё с того, что мужчина наткнулся на старинный бронзовый котелок, копая яму для хозяйственных нужд.

Захоронения датируются II веком нашей эры среднесарматского периода. Один из скелетов был в яме, покрытой настилом из дерева, которому около 2 тыс. лет. Он находился в вытянутом горизонтальном положении. Тело покрывал балдахин, расшитый золотыми бляшками. В погребении нашли и украшения в форме головы верблюда, ременную пряжку и акинак — короткий меч.

13 мая археологи обнаружили английскую свинцовую печать во время раскопок в Пскове. Находка относится к XVI веку. По данным ученых, печать была в ходу во времена Карла II Стюарта, что говорит о торговых связях русских купцов с Англией на государственном уровне.

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