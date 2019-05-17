Захоронение II тысячелетия до нашей эры нашли под Астраханью

В селе Никольском Астраханской области археологи нашли древнейшее погребение. Оно может относиться к срубной культуре II тысячелетия до нашей эры.

Как рассказал «Астрахань-24» кандидат исторических наук, заведующий археологической лабораторией Астраханского госуниверситета Дмитрий Васильев, мужчина лежал на спине коленями кверху. Кости окрашены охрой. В могиле никаких предметов больше нет, что может говорить о том, что это обычный общинник, не знатный.

В ближайшее время ученые покажут четыре своих находки, которые являются еще более древними. Ранее сообщалось, что в этом кургане было найдено захоронение богатого сарматского воина. По словам археологов, курган в Никольском — самый необычный из всех, что им доводилось встречать в последнее время.