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Захоронение II тысячелетия до нашей эры нашли под Астраханью

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Фото: Instagram/astrakhan_archaeology
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В селе Никольском Астраханской области археологи нашли древнейшее погребение. Оно может относиться к срубной культуре II тысячелетия до нашей эры.

Как рассказал «Астрахань-24» кандидат исторических наук, заведующий археологической лабораторией Астраханского госуниверситета Дмитрий Васильев, мужчина лежал на спине коленями кверху. Кости окрашены охрой. В могиле никаких предметов больше нет, что может говорить о том, что это обычный общинник, не знатный.

В ближайшее время ученые покажут четыре своих находки, которые являются еще более древними. Ранее сообщалось, что в этом кургане было найдено захоронение богатого сарматского воина. По словам археологов, курган в Никольском — самый необычный из всех, что им доводилось встречать в последнее время.

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