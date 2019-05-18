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Apple провела официальное открытие штаб-квартиры

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Официальное открытие штаб-квартиры Apple Park в Калифорнии провела корпорация Apple в субботу, 18 мая. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

В концерте по случаю открытия выступили звезды первой величины, среди которых Леди Гага.

Отмечается, что сцена была выполнена в радужных цветах, чтобы напомнить, каким был логотип компании более 20 лет.

13 мая сообщалось, что осенью 2019 года Apple планирует представить сразу три iPhone нового поколения, которые будут оснащены процессором А13, третьей основной камерой, а также будут иметь более толстый корпус.

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