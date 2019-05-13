Прямой эфир

Стали известны технические характеристики трех iPhone нового поколения

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Apple осенью 2019 года планирует представить три смартфона нового поколения. У них будет новый процессор А13, появится третья основная камера и увеличится толщина корпуса, пишет Bloomberg.

Яблоко от яблони: станут ли популярными новые сервисы Apple
Соцсети и рынки отреагировали на презентацию IT-гиганта без восторга

Внешний вид Xs и Xs Max не будет отличаться от предшественников, их корпус станет толще на полмиллиметра.

Смартфоны получат третью основную камеру со сверхшироким углом обзора. У нового iPhone Xr появится дополнительный модуль камеры, поддерживающий оптический зум, уточняет телеканал «360».

У новых гаджетов будет беспроводная зарядка, с помощью которой можно будет заряжать новые AirPods и другие устройства с поддержкой стандарта Qi.

Предполагается, что новые устройства будут называться iPhone 11 или XI, сообщает телеканал «Звезда».

8 мая в магазине приложений App Store появилась бесплатная игра под названием Warren Buffettʼs Paper Wizard. Все права на нее принадлежат компании Apple.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Компания Apple впервые за 11 лет выпустила игру для iPhone
В Норвегии белуха-«шпион» вернула девушке упавший в воду iPhone

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017