Стали известны технические характеристики трех iPhone нового поколения

Компания Apple осенью 2019 года планирует представить три смартфона нового поколения. У них будет новый процессор А13, появится третья основная камера и увеличится толщина корпуса, пишет Bloomberg.

Внешний вид Xs и Xs Max не будет отличаться от предшественников, их корпус станет толще на полмиллиметра.

Смартфоны получат третью основную камеру со сверхшироким углом обзора. У нового iPhone Xr появится дополнительный модуль камеры, поддерживающий оптический зум, уточняет телеканал «360».

У новых гаджетов будет беспроводная зарядка, с помощью которой можно будет заряжать новые AirPods и другие устройства с поддержкой стандарта Qi.

Предполагается, что новые устройства будут называться iPhone 11 или XI, сообщает телеканал «Звезда».

8 мая в магазине приложений App Store появилась бесплатная игра под названием Warren Buffettʼs Paper Wizard. Все права на нее принадлежат компании Apple.