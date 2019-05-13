Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV

Американская компания Аpple запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент. Об этом компания объявила в понедельник, 13 мая.

«С выходом бесплатного обновления ПО iOS 12.3 и tvOS 12.3 пользователи в США и некоторых других странах смогут оформить подписку на каналы Apple TV и платить только за те из них, которые им интересны», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что приложение будет доступно в более чем в 100 странах на iPhone, iPad, Apple TV и совместимых моделях смарт-телевизоров Samsung.

В результате Apple TV станет конкурентом Netflix, объединив в себе телеканалы, сериалы и фильмы из стриминговых сервисов. Также приложение сможет советовать пользователю видеоконтент на основе его предпочтений. Сервис будет работать на телевизорах, поддерживающих технологию Smart TV.

Пользователи по всему миру будут получать персональные рекомендации фильмов и сериалов из более чем 150 видеоприложений и стриминговых сервисов и более 100 тысяч фильмов и телесериалов в iTunes, включая самую обширную коллекцию контента в формате 4K HDR.

В апреле стало известно, что корпорация Apple планирует отказаться от сервиса iTunes.