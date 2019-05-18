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ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ и обошел «Спартак»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле со счетом 1:0 обыграл грозненский «Ахмат». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Единственный гол с пенальти забил форвард красно-синих Федор Чалов на 64-й минуте. Он стал лидером гонки бомбардиров первенства Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету Чалова теперь 13 голов. Его ближайший преследователь — нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга иранец Сердар Азмун — забил 12 мячей.

Эта победа позволила ЦСКА выйти на четвертое место и обойти «Спартак». У армейцев 48 очков, «Спартак» набрал 46 баллов и находится на пятом месте, но сегодня проводит еще матч в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

Чемпионом России ранее досрочно стал «Зенит». Второе место на данный момент занимает московский «Локомотив», третьим идет «Краснодар».

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