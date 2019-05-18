Минфин США отказался предоставить конгрессу налоговые декларации Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин вновь отказался предоставить конгрессу налоговые декларации президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила The New York Times.

11 мая председатель комитета по налогам палаты представителей США Ричард Нил потребовал у минфина и налоговой службы (IRS) предоставить налоговые декларации Трампа.

Прежде, 6 мая, Мнучин уже отклонял аналогичную просьбу, заявив, что запрос комитета «не имеет обоснованной законодательной цели».

16 апреля стало известно, что демократы из конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах Трампа, а также о сделках между банками и Россией.

Комитеты, выдавшие повестки, совместно расследуют отношения Deutsche Bank с Трампом. За несколько лет сотрудничества с нынешним президентом США банк выдал ему кредиты на сумму около $2 млрд.