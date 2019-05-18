Трамп потребовал уголовного расследования в отношении Байдена
Президент США Дональд Трамп призвал провести расследование в отношении бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом в субботу, 18 мая, сообщила «Газета.ру».
Отмечается, что журналист Fox News в прямом эфире поинтересовался у главы Белого дома, нужно ли расследовать финансовые связи между китайским правительством и бизнесом семьи Байдена.
Трамп заявил, что это на 100% необходимо.
«А потом он говорит, что Китай не является нашим конкурентом. Китай — наш большой конкурент. Они хотят захватить мир», — добавил президент.
Джо Байден объявил о своем участии в выборах главы государства 25 апреля. Политик работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Он уже участвовал в выборах главы государства в 1988 году и в 2008 году, однако оба раза снимал свою кандидатуру.
27 апреля стало известно, что о готовности проголосовать на предстоящих выборах за Байдена заявили 43% респондентов. Поддержать нынешнего главу государства согласились 37%.