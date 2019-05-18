Британец купил подлинник Пикассо за $293
Подлинник Пикасо за $293 (18 тыс. рублей) приобрел британец на гаражной распродаже. Об этом сообщил Sky News в пятницу, 17 мая.
Эксперты признали приобретенную картину-стилизацию «Купальщица, сидящая на берегу моря» подлинником Пабло Пикассо.
Реальная стоимость произведения искусства может составить $955 тыс. (более 61 млн рублей).
26 марта в Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину испанского художника и скульптора Пабло Пикассо «Бюст женщины», стоимостью порядка €25 млн. Было установлено, что картина переходила из рук в руки в нидерландском преступном мире в течение многих лет после того, как ее украли с яхты саудовского шейха в 1999 году.