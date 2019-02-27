Пожилой немец забыл в поезде кувшин работы Пикассо за €10 тыс.

Житель Германии забыл в поезде, направлявшемся из немецкого города Кассель в Дюссельдорф, уникальный керамический кувшин работы Пабло Пикассо за €10 тыс. Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

Отмечается, что 76-летний немец имел при себе фирменный пакет аукционного дома, в котором и находился созданный в 1953 году кувшин высотой около 26 см. Мужчина поставил багаж рядом со своим местом в поезде. Во время пересадки в городе Хамм он забыл пакет в вагоне и обнаружил пропажу лишь спустя 21 час.

В местной полиции сообщили, что сотрудников поезда оперативно проинформировали о случившемся. В вагоне были организованы поиски, однако найти ценный предмет не удалось. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.

В ноябре прошлого года румынская писательница Мира Фетику рассказала, что найденная ею в лесу картина художника Пабло Пикассо «Голова Арлекина» оказалась подделкой. Фетику была разочарована этой новостью и заявила, что намерена написать о случившемся новую книгу.