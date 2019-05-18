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Финансовый эксперт назвал способы не разориться в отпуске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Финансовый эксперт, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал, как правильно планировать бюджет на отпуск, чтобы не потратить слишком много денег.

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По его словам, собираясь на отдых, стоит рассчитать возможные расходы и прибавить к ним еще треть от суммы. Это количество средств и нужно брать с собой. Так можно будет совершить спонтанные покупки и не потратить лишнего.

«Планируя отпуск, нужно посчитать возможные расходы, исходя из цен на перелеты, проживание, питание, страховку и так далее в той стране или городе России, куда вы планируете поехать. После предварительного расчета прибавьте еще 30% — это и будет ваш бюджет», — цитирует его «РИА Новости».

Макаров отметил, что откладывать деньги на отпуск следует примерно за 6–9 месяцев с учетом стоимости поездки и финансовых возможностей.

При этом он посоветовал не использовать для отпуска кредитные средства, в том числе кредитные карты, иначе по возвращении есть риск столкнуться с серьезными долгами.

Также перед отъездом важно ознакомиться с условиями обслуживания банковских карт в стране отдыха. Это поможет избежать потери денег на оплату высокой комиссии за снятие наличных, например.

«Изучите курсы, по которым будет проходить конвертация. Лучше вообще избежать конвертации и отправиться в заграничное путешествие с валютной картой», — добавил Макаров.

15 мая был назван способ избежать акклиматизации во время отпуска.

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