Финансовый эксперт назвал способы не разориться в отпуске

Финансовый эксперт, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал, как правильно планировать бюджет на отпуск, чтобы не потратить слишком много денег.

По его словам, собираясь на отдых, стоит рассчитать возможные расходы и прибавить к ним еще треть от суммы. Это количество средств и нужно брать с собой. Так можно будет совершить спонтанные покупки и не потратить лишнего.

«Планируя отпуск, нужно посчитать возможные расходы, исходя из цен на перелеты, проживание, питание, страховку и так далее в той стране или городе России, куда вы планируете поехать. После предварительного расчета прибавьте еще 30% — это и будет ваш бюджет», — цитирует его «РИА Новости».

Макаров отметил, что откладывать деньги на отпуск следует примерно за 6–9 месяцев с учетом стоимости поездки и финансовых возможностей.

При этом он посоветовал не использовать для отпуска кредитные средства, в том числе кредитные карты, иначе по возвращении есть риск столкнуться с серьезными долгами.

Также перед отъездом важно ознакомиться с условиями обслуживания банковских карт в стране отдыха. Это поможет избежать потери денег на оплату высокой комиссии за снятие наличных, например.

«Изучите курсы, по которым будет проходить конвертация. Лучше вообще избежать конвертации и отправиться в заграничное путешествие с валютной картой», — добавил Макаров.

15 мая был назван способ избежать акклиматизации во время отпуска.