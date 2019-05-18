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Олег Газманов рассказал правду о своей опухоли в горле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский певец и композитор Олег Газманов прокомментировал информацию о том, что у него обнаружена опухоль на голосовых складках.

По словам артиста, некоторые СМИ некорректно преподнесли этот факт. Газманов отметил, что у него действительно была опухоль — гранулема — восемь лет назад, но в настоящее время у него со здоровьем проблем нет.

«Со мной всё в порядке <…> Восемь лет назад у меня вырезали опухоль <…> Это был тяжелый период жизни, но я никому про это в общем-то не говорил. Сказал недавно в одной из передач, что это было, но все прошло. Поэтому то, что пишут по поводу онкологии, какого-то страшного диагноза, всё это в прошлом», — рассказал Газманов в видеообращении в Instagram.

Он подчеркнул, что сейчас чувствует себя хорошо и продолжает гастрольную деятельность.

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