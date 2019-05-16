У Олега Газманова обнаружили опухоль в горле

Популярный российский певец Олег Газманов рассказал о серьезной болезни, которую у него недавно диагностировали врачи. По словам исполнителя, у него обнаружили опухоль на голосовых связках.

Об этом он сказал в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой в эфире передачи «Секрет на миллион», передает mk.ru.

Артист отметил, что после известия не стал опускать руки, кроме того, в борьбе с недугом ему помогает семья — жена Марина и дети.

В ноябре 2018 года Газманов в эфире телеканала НТВ признался, что очень уважает и бережет русский мат, но ради хайпа не будет сквернословить со сцены.