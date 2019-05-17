В Москве простились с Сергеем Доренко

Церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко завершилась в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве, пишет в пятницу, 17 мая, «РИА Новости».

Журналиста проводили в последний путь аплодисментами.

На прощание с журналистом пришли гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, руководитель Первого канала Константин Эрнст, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы администрации президента Алексей Громов, глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, журналист и продюсер Александр Любимов, бизнесмен Александр Мамут и др.

18 мая тело Доренко кремируют.

Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет от разрыва аорты. Ему стало плохо, когда он ехал по центру Москвы на мотоцикле. Медикам, прибывшим на место происшествия, не удалось его реанимировать.

Прощание с Доренко должно было пройти 12 мая на Троекуровском кладбище, но церемонию отменили, так как дочери от первого брака Доренко предположили, что их отца могли отравить, и запросили повторную экспертизу. 15 мая стали известны результаты судебно-химической экспертизы, проведенной по требованию дочерей Доренко. Версию об отравлении журналиста эксперты не подтвердили.

13 марта было объявлено, что утреннее шоу «Подъём», которое вел на радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, закрыто. «Подъёма» больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто», — сказали там.