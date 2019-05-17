Эксперт оценил перспективы лазерного оружия

Лазерное оружие прочно войдет в армейский инструментарий, если и не в ближайшем будущем, то в среднесрочной перспективе, рассказал «Известиям» глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее 17 мая президент России Владимир Путин заявил, что лазерное оружие будет определять боевой потенциал всей российской армии и флота в XXI веке. Утверждение прозвучало в ходе совещания по военной тематике.

«Лазерные технологии используются для наведения на цели ракет и «умных» авиабомб, для «ослепления» оптики противника, в прицелах и дальномерах, в системах защиты и отслеживания угроз военной техники», — рассказал Михайлов о применении современных разработок.

По его словам, речь идет не только комплексе «Пересвет», который в ходе испытаний показал свои способности уничтожать как объекты наземной инфраструктуры, так и воздушные цели противника, в том числе выводить из строя орбитальные спутники.

В будущем применение боевых лазеров будет только расширяться, по мере развития энергоносителей, и перемещаться на воду, в небо и ближний космос.

В свою очередь бывший офицер Генштаба РФ, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков заявил «Известиям», что лазерное оружие хотя и будет в будущем влиять на ход боевых действий, определять боевой потенциал всей армии оно не станет.