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Главный раввин Израиля попросил продлить шабат из-за «Евровидения»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Главный раввин ашкеназских общин Израиля Давид Лау попросил продлить шабат из-за его нарушений, связанных с проведением международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

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«Из-за большого осквернения шабата, которое произойдет в ближайший шабат из-за «Евровидения», я прошу каждого за 10 минут до времени зажигания свечей и через 10 минут после окончания шабата воздержаться от работ», — цитирует раввина радио Kan.

В этом году «Евровидение» проходит с 14 по 18 мая в израильском городе Тель-Авив. Финал начнется после завершения шабата — по еврейским традициям и религиозным соображениям в это время ограничены многие виды деятельности, но подготовка к финалу будет проходить именно в шабат, уточняет телеканал «Звезда».

Представитель России на музыкальном конкурсе Сергей Лазарев, выступивший с композицией Scream, прошел в финал конкурса. Он будет выступать под номером пять. Всего за первое место будут бороться 26 участников из разных стран. В качестве приглашенного гостя выступит певица Мадонна.

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