На ножах: открытия британского судмедэксперта

Работа судебно-медицинского эксперта — не для слабонервных. Да и воспоминания о такой работе — тоже. Тем не менее критик Лидия Маслова собрала нервы в кулак и ознакомилась с мемуарами одного из самых известных британских патологоанатомов. Рассказы о жизни и смерти впечатлили ее настолько, что она выбрала записки Ричарда Шеперда как книгу недели для «Известий».

Ричард Шеперд

Неестественные причины. Записки судмедэксперта

М.: Издательство Бомбора, 2019. — 416 с. Пер. с англ. И. Чорного

Мемуары Ричарда Шеперда, одного из крупнейших судмедэкспертов Великобритании с 40-летним стажем, предваряет в качестве эпиграфа изрядный фрагмент «Опыта о критике» Александра Поупа. Строки из этой апологии спокойного чистого разума, освещающего всё своим безмятежным сиянием и не боящегося признавать ошибки («некий кодекс правильной жизни и культурного поведения»), мемуарист не раз вспомнит на протяжении книги. Да и сам Ричард Шеперд производит впечатление такого же «классициста», как Поуп, в самом широком смысле слова — с уравновешенным и здравым подходом к жизни и своей необычной работе, с четкими морально-этическими принципами. По контрасту Шеперд иронизирует над расхожим представлением о людях его брутальной профессии, царившим в начале его карьеры : «В те дни, в конце 1980-х годов, в судмедэкспертах видели беспробудно пьянствующих, умеющих вставить крепкое словечко альфа-самцов, ведущих себя на равных со старшими офицерами полиции».

Этакой разухабистости, честно говоря, порой немного не хватает в благопристойной книге Шеперда, который выглядит безупречным, всегда застегнутым на все пуговицы джентльменом, неизменно сохраняющим трезвость мысли и невозмутимость. Поэтому удивительно ближе к финалу книги обнаружить его в состоянии тяжелейшего посттравматического расстройства, которое, как считает автор, настигло его по совокупности всего профессионального опыта, включающего 23 000 вскрытий , — создание книги стало для него одним из компонентов психотерапии. А возможно, как раз наоборот, ничего удивительного в нервном срыве и нет: человек столько лет держался молодцом, нес на себе всю тяжесть чужих трагедий, успокаивал падающих в обморок на вскрытии полицейских, утешал безутешных родственников, внезапно потерявших близких, не позволял себе ни малейшей слабины, но в итоге сам вскрылся, оказавшись едва ли не на грани безумия.

Фото: Global Look Press

Вероятно также, что посттравматический синдром Шеперда был связан не только с накопившейся моральной усталостью, но и с тем, что за несколько десятилетий ни разу не давший осечки судмедэксперт впервые переживает один из самых неприятных опытов, куда более тяжелых для него, чем препарирование давно разложившегося трупа: его самого «препарирует» Генеральный медицинский совет, проверяющий, не проворонил ли Шеперд насильственную смерть одного ребенка, поставив диагноз СВДС (синдром внезапной детской смерти, о различных аспектах которого в книге содержится много любопытных рассуждений). Но слава Богу (которого Шеперд только один раз упоминает как фигуру речи, не вдаваясь в свои с ним отношения, если они и есть, да и вообще не затрагивая метафизические аспекты смерти), дело против героя, уже было приготовившегося пойти под медицинский трибунал, оказывается закрыто. Он снова может взять в руку свой верный нож PM40 — главный инструмент его «разговора» с трупами, а примерно так определяет герой характер своих отношений с «изначально мертвыми пациентами», рассказывающими ему свои тайны. Еще одна наглядная аналогия — с чтением: «Теперь я мог отвернуть складки кожи наружу и в стороны, словно открывая книгу».

В «Неестественных причинах» много патологоанатомической фактуры, представляющей порой художественный интерес («Желчный пузырь был не просто зеленым — это был зеленый цвет листвы в джунглях. Мозг белый и серый — причем серый не как ноябрьское небо, а как серебристая рыба в воде. Печень не просто коричневая, как школьная форма, а насыщенного коричнево-красного цвета свежевспаханного поля»), а порой и общественно-политический ( принцесса Диана, скорее всего, не была беременна в момент гибели, а стало быть, у королевской семьи не было причин заказывать ее убийство, чтобы предотвратить надвигающийся позор ). Но в целом психологическая эволюция Ричарда Шеперда (или, как это принято печально называть, профессиональная деформация личности) гораздо интересней даже самых увлекательных физиологических и биохимических подробностей вроде стадий распада человеческой плоти (способной, оказывается, не только на обычное разложение, но при определенных условиях и на более редкие, экзотические посмертные трансформации — самостоятельная мумификация или так называемое омыление, когда «тело или его часть сохраняется, внешне напоминая восковую фигуру»).

Фото: пресс-служба издательства «Эксмо»

В первых главах книги чувствительная манера Шеперда, вспоминающего первые дела юного эксперта («Внезапно меня захлестнул весь ужас того, что я в тот день увидел. Вся невообразимая чудовищность произошедшего») иногда вызывает желание поторопить в бесцеремонной манере Глеба Жеглова : «Да что ты раскудахтался, как баба — «ужасно, чудовищно...» Ты дело говори». В конце же умудренный автор словно взмывает над своей жизнью, подобно тому, как периодически отрывается от земли за штурвалом «Сессны» в качестве мощнейшего антистрессового средства: «Тела, сваленные в высокую кучу, смрад разложения и жара, молодые люди, танцевавшие в момент взрывов, когда прогулочный корабль пошел ко дну, молодые люди без рук, эксгумированные дети в своих гробах, беззащитные свидетельства человеческой жестокости на крошечных телах младенцев, обугленные тела, утонувшие тела, тела, изуродованные в железнодорожной аварии. Глубокая, глубокая выгребная яма человеческих страданий».