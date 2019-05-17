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Швейцарию посетила группа из 12 тыс. китайских туристов

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Фото: REUTERS/Nicky Loh
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В Швейцарию прибыла рекордная группа туристов. Она составляет 12 тыс. человек, сообщает Swissinfo.

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«Впервые прибыла группа китайских туристов из 12 тыс. человек. Организатор поездки — американская компания Jeunesse Global, продающая товары для здоровья и красоты, которая решила поощрить таким образом свой китайский персонал», — говорится в сообщении издания.

Китайцы намерены посетить достопримечательности. Также в их планах ознакомление с историей страны.

По данным портала, это рекордная группа туристов в сфере делового (MICE) туризма. Китайских гостей придется разделить на подгруппы по 4 тыс. человек, чтобы они с комфортом могли посетить главные достопримечательности страны — Рейнский водопад, гору Титлис, а также шопинг-центры в Люцерне, Базеле и Цюрихе.

Предыдущий рекорд по количеству туристов в сфере MICE, посетивших Швейцарию, был достигнут в 2011 году — тогда одновременно приехало 3,5 тыс. туристов из Индии. Обычно такие группы включают по 25–80 человек.

Представители туриндустрии Швейцарии отметили, что таким образом страна получает резко возросшие доходы. Одна только поездка группы туристов из Китая принесет до 14 млн швейцарских франков ($13,85 млн).

Ранее 17 мая сообщалось, что у российского Ульяновска появился город-побратим — китайский Цзинчэнь. Два города подписали соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.

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