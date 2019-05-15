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Москвичей пригласили на интерактивную экскурсию по станциям метро

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Власти Москвы приглашают жителей города на новый туристический маршрут по историческим станциям метро, признанным архитектурным достоянием. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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В маршрут включены 16 станций метро. Пользователи могут «пройти» по ним на интерактивной карте на портале «Узнай Москву». Так они смогут ознакомиться с историей строительства, архитектурой и прочими интересными подробностями.

Маршрут разработали к дню рождения Московского метрополитена, которому 15 мая исполнилось 84 года. При создании экскурсии историкам помогали сотрудники подземки.

Онлайн-маршрут начинается на станции «Охотный Ряд» и заканчивается на «Партизанской». Пользователи смогут ознакомиться с современными и историческими фотографиями станций. Также на портале можно воспользоваться услугами аудиогида.

Проект «Узнай Москву» содержит описания более 1,7 тыс. зданий и сооружений, 607 памятников, 290 музеев, 170 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 76 тематических прогулочных маршрутах.

Ранее 14 мая мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан принять участие в фестивале «Рыбная неделя», который пройдет в столице с 24 мая по 2 июня.

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