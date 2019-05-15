Москвичей пригласили на интерактивную экскурсию по станциям метро
Власти Москвы приглашают жителей города на новый туристический маршрут по историческим станциям метро, признанным архитектурным достоянием. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В маршрут включены 16 станций метро. Пользователи могут «пройти» по ним на интерактивной карте на портале «Узнай Москву». Так они смогут ознакомиться с историей строительства, архитектурой и прочими интересными подробностями.
Маршрут разработали к дню рождения Московского метрополитена, которому 15 мая исполнилось 84 года. При создании экскурсии историкам помогали сотрудники подземки.
Онлайн-маршрут начинается на станции «Охотный Ряд» и заканчивается на «Партизанской». Пользователи смогут ознакомиться с современными и историческими фотографиями станций. Также на портале можно воспользоваться услугами аудиогида.
Проект «Узнай Москву» содержит описания более 1,7 тыс. зданий и сооружений, 607 памятников, 290 музеев, 170 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 76 тематических прогулочных маршрутах.
Ранее 14 мая мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан принять участие в фестивале «Рыбная неделя», который пройдет в столице с 24 мая по 2 июня.