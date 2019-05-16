Зарубежные туристы смогут посетить в России центр античной цивилизации

Следы античных цивилизаций в южных регионах России объединили в туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства». О перспективном направлении въездного туризма рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» координатор проекта Христофор Константиниди.

«Проект впервые позиционирует РФ на международной арене как один из центров античной цивилизации и культуры», — отметил Константиниди.

В «кольцо» вошли музеи, раскопы античных городищ и другие достопримечательности Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Ростовской области. Туры по нему начались в этом году. А с 18 мая по 13 июня в этих регионах пройдет одноименный фестиваль, которым откроется сезон на российских курортах.

Амбассадорами проекта стали артист Аскольд Запашный и боксер Константин Цзю. Цзю выразил надежду, что объединение юга России в одну туристическую зону повысит уровень сервиса. «Я уверен, что люди всего мира смогут увидеть нашу страну, наши регионы, Крым в новом свете. И мы будем стараться, чтобы нас не только посетили, но и полюбили», — сказал спортсмен.

Боспорское царство стало первым государством, образованным на территории современной России почти 2,5 тыс. лет назад. Его основал в 480 году до н.э. удачливый полководец Археанакт в Пантикапее (Керчи). Просуществовало государство без перерыва тысячу с небольшим лет, оказавшись сначала под властью Понтийского царства, затем Римской империи и вместе с ней пострадав от нашествия готов. В начале VI века Боспорское царство было поглощено Византией.