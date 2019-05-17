Жена Боярского стала новым худруком Театра имени Ленсовета

Должность художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета займет народная артистка России, супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан. Об этом сообщает телеканал «78».

По словам самой актрисы, ее назначение уже подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Она приступит к работе, как только окончится оформление всех необходимых документов.

«У нашего театра планы есть практически до следующего года. Правда, они почти не касаются Малой сцены. О ней нужно подумать. Хочу разнообразить афишу театра, поскольку она достаточно хорошая, крепкая, а у нас достаточно стабильное положение в городе», — приводит слова актрисы телеканал «360».

Прежний худрук Театра Ленсовета Юрий Бутусов возглавлял его с 2017 года. Как пишет «Газета.ру», против его инициатив выступали директор театра Валерий Градковский и комитет по культуре, поэтому он принял решение оставить должность.

Лариса Луппиан служит в Театре Ленсовета с 1970 года. За это время она на три года покидала труппу, пока играла в Театре имени Ленинского комсомола (нынешний «Балтийский дом»).