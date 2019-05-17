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Жена Боярского стала новым худруком Театра имени Ленсовета

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Должность художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета займет народная артистка России, супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан. Об этом сообщает телеканал «78».

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По словам самой актрисы, ее назначение уже подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Она приступит к работе, как только окончится оформление всех необходимых документов.

«У нашего театра планы есть практически до следующего года. Правда, они почти не касаются Малой сцены. О ней нужно подумать. Хочу разнообразить афишу театра, поскольку она достаточно хорошая, крепкая, а у нас достаточно стабильное положение в городе», — приводит слова актрисы телеканал «360».

Прежний худрук Театра Ленсовета Юрий Бутусов возглавлял его с 2017 года. Как пишет «Газета.ру», против его инициатив выступали директор театра Валерий Градковский и комитет по культуре, поэтому он принял решение оставить должность.

Лариса Луппиан служит в Театре Ленсовета с 1970 года. За это время она на три года покидала труппу, пока играла в Театре имени Ленинского комсомола (нынешний «Балтийский дом»).

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