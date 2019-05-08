Режиссер раскрыл подробности ухода Самбурской из театра

Режиссер-постановщик Театра на Малой Бронной Антон Яковлев прокомментировал слова актрисы Настасьи Самбурской об уходе. По его словам, она сама решила покинуть театр, но сделала из этого «шумное событие».

Когда администрация узнала о планах Самбурской, то на роль, которую она исполняла в спектакле «Макбет», понадобилось ввести новую актрису.

«Более того, нам необходимо было, чтобы она в мае сыграла два спектакля и таким образом закрепилась до конца сезона», — цитирует в среду, 8 мая, Яковлева «РИА Новости». При этом руководство попросило Самбурскую отыграть два спектакля, а два других должна была сыграть новая актриса Елена Николаева, отмечает RT.

«Либо я буду играть всё до конца, либо ничего», — ответила Самбурская, пояснил Яковлев. Сама актриса в своем Instagram заявила о «свинстве» режиссера.

В Театр на Малой Бронной Самбурская была приглашена сразу после окончания университета ГИТИС в 2010 году. Она принимала участие в таких спектаклях, как «Макбет», «Кроличья нора» и «Салемские ведьмы». Артистка также работала ведущей в шоу «Генеральная уборка» и «Ревизорро» на телеканале «Пятница».