Прямой эфир

Режиссер раскрыл подробности ухода Самбурской из театра

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер-постановщик Театра на Малой Бронной Антон Яковлев прокомментировал слова актрисы Настасьи Самбурской об уходе. По его словам, она сама решила покинуть театр, но сделала из этого «шумное событие».

Когда администрация узнала о планах Самбурской, то на роль, которую она исполняла в спектакле «Макбет», понадобилось ввести новую актрису.

«Более того, нам необходимо было, чтобы она в мае сыграла два спектакля и таким образом закрепилась до конца сезона», — цитирует в среду, 8 мая, Яковлева «РИА Новости». При этом руководство попросило Самбурскую отыграть два спектакля, а два других должна была сыграть новая актриса Елена Николаева, отмечает RT.

«Либо я буду играть всё до конца, либо ничего», — ответила Самбурская, пояснил Яковлев. Сама актриса в своем Instagram заявила о «свинстве» режиссера.

В Театр на Малой Бронной Самбурская была приглашена сразу после окончания университета ГИТИС в 2010 году. Она принимала участие в таких спектаклях, как «Макбет», «Кроличья нора» и «Салемские ведьмы». Артистка также работала ведущей в шоу «Генеральная уборка» и «Ревизорро» на телеканале «Пятница».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самбурская обрушила гнев на пнувшую собаку Волочкову
Актриса Настасья Самбурская со скандалом ушла из Театра на Малой Бронной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017