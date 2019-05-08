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Актриса Настасья Самбурская со скандалом ушла из Театра на Малой Бронной

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российская актриса, звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская ушла из Московского драматического театра на Малой Бронной со скандалом. В своем Instagram она заявила о «свинстве» режиссера.

По словам артистки, она заранее уведомила руководство театра о намерении покинуть труппу. Однако режиссер-постановщик Антон Яковлев, не оповестив ее лично, принял решение раньше времени вывести ее из состава, не дав доиграть сезон.

«Это свинство, я провела там десять лет, пришел приглашенный режиссер и начал вести себя как боженька… Руководство тоже не влияет на его самодурство», — написала актриса во вторник, 7 мая.

Она отметила, что после такого неуважительного отношения не желает больше заходить в стены театра. Самбурская принесла извинения поклонникам и призвала их сдавать билеты на постановки с ее участием.

В Театр на Малой Бронной Самбурская была приглашена сразу после окончания университета ГИТИС в 2010 году. Она принимала участие в таких спектаклях, как «Макбет», «Кроличья нора» и «Салемские ведьмы». Артистка также работала ведущей в шоу «Генеральная уборка» и «Ревизорро» на телеканале «Пятница».

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