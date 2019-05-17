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Сергея Доренко проводили аплодисментами

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко завершилась в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве. Журналиста проводили в последний путь аплодисментами.

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Попрощаться с Доренко пришли сотни людей с цветами — близкие и коллеги журналиста, передает агентство городских новостей «Москва». На церемонии присутствовали вдова Доренко Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, глава международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, соведущая Доренко Анастасия Оношко, журналист и продюсер Александр Любимов, бизнесмен Александр Мамут и др.

«Я думаю, что те слова, которые сегодня говорили, надо говорить при жизни. Я думаю, что он лежал, слушал и думал: «Какой я хороший, однако, как меня все любят, однако. А что же раньше мне этого не говорили?» — сказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Кремация тела Доренко и захоронение пройдут 18 мая, сообщает НСН.

Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая в возрасте 59 лет. Ему стало плохо, когда он ехал по Москве на мотоцикле. Медикам, прибывшим на место происшествия, не удалось его реанимировать.

15 мая стали известны результаты судебно-химической экспертизы, проведенной по требованию дочерей Доренко. Версию об отравлении журналиста эксперты не подтвердили.

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