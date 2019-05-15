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Полиция разрешила выдать тело Доренко его вдове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полиция разрешила выдачу тела журналиста Сергея Доренко его вдове для кремации, об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 15 мая.

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Отмечается, что документ был выдан пятым отделом СЧ СУ УВД по ЦAO города Москвы на основании результатов судебно-химической экспертизы.

Ранее в среду стало известно, что прощание с Доренко состоится на Троекуровском кладбище в пятницу, 17 мая.

Прощание с Дoрeнкo должно было пройти 12 мая на Троекуровском кладбище, но церемонию отменили, так как сотрудники полиции отказались выдавать тело журналиста его вдове Юлии. Дочери от первого брака журналиста предположили, что их отца могли отравить, и запросили повторную экспертизу.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая. Ему стало плохо во время поездки по Москве на мотоцикле. Он упал на проезжую часть в районе улицы Земляной Вал. Медикам, прибывшим на место происшествия, не удалось его реанимировать.

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