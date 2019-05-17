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Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

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Фото: Global Look Press/Octavio Jones
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Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте 7 лет. Об этом сообщает Yahoo News.

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Пушистая хищница скончалась от осложнений после инфекции мочевыводящих путей. В заявлении, распространенном владельцами кошки, говорится, что она мирно ушла из жизни 14 мая.

«Помимо того, что она была нашей малышкой и уважаемым членом семьи, Грампи Кэт помогала миллионам людей по всему миру улыбаться даже в трудные времена. Ее душа будет жить везде благодаря ее поклонникам», — подчеркивается в сообщении.

Грампи Кэт, чья настоящая кличка Соус Тардар, родилась в начале апреля 2012 года. Спустя несколько месяцев после ее рождения брат хозяйки животного опубликовал ее снимок на Reddit.

Животное прославилось благодаря своей нахмуренной морде, вызванной прикусом. Хмурый взгляд питомца быстро покорил интернет-пользователей, за что ее прозвали самой сердитой кошкой.

Спустя год популярность Грампи Кэт была уже столь велика, что хозяйка кошки оставила работу официантки и наняла ей персонального менеджера. Пушистая хищница стала героиней многочисленных телешоу, газет и журналов, под ее брендом выпускали плюшевые игрушки, комиксы, книги, календари, духи, кроссовки и лотерейные билеты.

В прошлом году в Перми умер звезда YouTube кот Маркиз. Ролик с его участием собрал на видеохостинге около 12 млн просмотров.

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