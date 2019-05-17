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Слуцкий не увидел в заявлении КМСЕ выполнения главного условия России

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В заявлении Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о равных правах для всех стран на участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не содержится ответа на главное требование России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Главным условием России было исключение дискриминации, напомнил Слуцкий. Оно не выполнено, цитирует его «Интерфакс».

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«Мы ходим вокруг и около на самом высоком уровне, приветствуем все делегации. Но это совсем не исключает возможности постановки в ПАСЕ нашими заклятыми оппонентами, украинцами или кем-то другим, иного расклада сейчас или в будущем», — подчеркнул депутат.

При этом Слуцкий отметил, что, возможно, существуют некие «скрытые договоренности». В этой ситуации, по его словам, важно дождаться заявления МИД России.

Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.

Отмечается, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в обычный бюджет. Министры также подчеркнули необходимость скоординированных действий, для того чтобы повысить способность организации реагировать более эффективно в ситуациях, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает имеющиеся стандарты, фундаментальные принципы и ценности.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Годом позже ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это Москва отказалась работать на таких условиях.

ПАСЕ на апрельской сессии 2019 года большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Крым стал частью России весной 2014 года по итогам референдума, на котором за такое решение высказалось большинство жителей. Москва не раз подчеркивала, что процедура присоединения региона прошла в строгом соответствии с международными правовыми нормами.

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