Прямой эфир

Россия выдвинет антитеррористические инициативы на саммите G20

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия выдвинет антитеррористические инициативы на саммите G20. Об этом заявил замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

По словам дипломата, в настоящее время ведется проработка предложений. «Сейчас они готовятся, пока я не готов сказать, какие именно они будут, до G20 еще полтора месяца», — цитирует Сыромолотова 17 мая ТАСС. Россия последовательно выступает за создание широкого антитеррористического фронта с участием всех стран, напомнил он, сообщает «РИА Новости».

Саммит G20 пройдет в Осаке 28–29 июня 2019 года. Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке
Путин и Абэ встретятся на полях форума G20

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017