Россия выдвинет антитеррористические инициативы на саммите G20. Об этом заявил замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

По словам дипломата, в настоящее время ведется проработка предложений. «Сейчас они готовятся, пока я не готов сказать, какие именно они будут, до G20 еще полтора месяца», — цитирует Сыромолотова 17 мая ТАСС. Россия последовательно выступает за создание широкого антитеррористического фронта с участием всех стран, напомнил он, сообщает «РИА Новости».

Саммит G20 пройдет в Осаке 28–29 июня 2019 года. Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках мероприятия.