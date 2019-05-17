В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов

В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина. Все остроконечные элементы должны демонтировать в самое ближайшее время.

Руководители образовательных учреждений примут решение о том, как утилизировать эти конструкции. Им в категорической форме запретили брать деньги с родителей на проведение работ. В том случае, если руководство школы все же инициирует сборы, родители обязаны обратиться в департамент образования, сообщает ИА «Омскрегион».

В конце апреля в Омске на территории гимназии №88 произошел несчастный случай с ребенком. Как установило следствие, мальчик, бегая по крыше склада гимназии, оступился и упал на пики забора. Школьник получил проникающее ранение живота. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Кроме того, в 2014 году в Омске 12-летний ребенок погиб, упав с труб теплотрассы на острые штыри школьного забора.