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Дело возбудили после падения школьника на штырь забора в Омске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм 12-летним мальчиком в Омске. Ребенок упал на штырь забора на территории гимназии и получил проникающее ранение брюшной полости.

По версии следствия, школьник бегал по крыше склада гимназии и отвлекся на крики сотрудников. В результате ребенок оступился и упал на штыри металлического забора. Прут распилили сотрудники МЧС, они передали ребенка врачам в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

После нескольких дней лечения состояние школьника оценивается как удовлетворительное. Из реанимационного отделения он переведен в обычную палату, сейчас мальчик идет на поправку.

В Следственном комитете считают, что получение травмы ребенком стало возможным в результате ненадлежащего исполнения сотрудниками гимназии обязанностей по обеспечению безопасности детей. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».

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алатность».

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