Скрипачка Сойонг Йон впервые сыграет в Омске на скрипке Страдивари

Кореянка Сойонг Йон впервые выступит в Омске. Участница топа молодых скрипачей мира 19 мая закроет 79-й музыкальный сезон филармонии, сыграв скрипичный концерт Брамса вместе с Омским академическим симфоническим оркестром.

Благодаря мастерству Сойонг Йон получила право играть на раритетных инструментах. В ее руках звучат старинные итальянские скрипки Страдивари и Гваданини, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Напомним, филармонию в Тюмени после 17 мая закроют на реконструкцию, которая продлится 3,5 месяца. В Концертном зале имени Юрия Гуляева планируется ремонт сцены, замена верхних и нижних механик, вентиляционных механизмов. Также рабочие восстановят фасад здания по улицам Челюскинцев и Республики.