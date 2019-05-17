Каждый шестой россиянин планирует принять участие в акции «Ночь музеев»

В акции «Ночь музеев» планирует принять участие каждый шестой россиянин — 16 % опрошенных. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на исследование Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Впервые посетить одно из мероприятий акции в этом году планируют 9% опрошенных, еще 7% собираются принять участие в «Ночи музеев» уже не в первый раз», — говорится в исследовании.

При этом большая часть опрошенных выразила желание посетить художественные музеи (48%). На втором месте по популярности краеведческие (46%), на третьем — исторические (44%).

8 мая стало известно, что в Псковском кремле в «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая, для посетителей впервые откроют башни Кутекрома и Святых ворот.