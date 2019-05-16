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СМИ узнали о финансировании семьей бен Ладена английского футбольного клуба

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Фото: Global Look Press/Simon Bellis/imago sportfotodienst
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Семья бывшего главаря «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в России) Осамы бен Ладена финансировала английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

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Британское издание уточняет, что родственники бен Ладена дали клубу взаймы €3,5 млн. Такое заявление сделано в ходе слушаний в Высоком суде Лондона, где совладельцы клуба Кевин Маккейб и принц Саудовской Аравии Абдулла спорят за полный контроль над клубом.

Как заявил адвокат принца Абдуллы Андреас Гледхилл, €3,5 млн клубу дал в долг один из членов семьи погибшего в 2011 году террориста. Гледхилл утверждает, что совладелец клуба Маккейб знал об источнике этих средств.

Помимо этого, адвокат Абдуллы показал в суде электронные письма экс-директора «Шеффилд Юнайтед» Джереми Таттона, который якобы знал о получении денег и угрожал выдать информацию СМИ, если о займе станет известно. Маккейб отрицает все обвинения.

В сезоне-2018/19 «Шеффилд Юнайтед» стал вторым во втором по значимости английском футбольном дивизионе — чемпионшипе. Таким образом, он получил наряду с победителем «Норвичем» право выступать в следующем сезоне в Английской премьер-лиге.

Ранее США объявили награду до $1 млн за информацию о Хамзе бен Ладене — сыне Осамы бен Ладена. Как сообщил глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента Майкл Эванофф, он «представляет серьезный риск национальной безопасности и гражданам США».

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