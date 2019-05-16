Курс евро опустился ниже 72 рублей

На закрытии торгов Московской биржи 16 мая курс евро впервые с апреля опустился ниже отметки в 72 рубля — до 71,99 рубля за евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Это на 0,63% меньше по сравнению с закрытием предыдущей сессии. В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля 2019 года.

Курс доллара по состоянию на 17:48 мск опустился на 0,38% — до 64,4 рубля.

Укрепление российской национальной валюты происходит на фоне подорожания нефти на мировых рынках. Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле этого года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,98% и составила $73,19 за баррель.

14 мая сообщалось, что Народный банк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару сразу на 0,6% — на уровне 6,8365 за доллар.