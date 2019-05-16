Путин допустил увеличение числа бесплатно питающихся школьников

Число детей, получающих бесплатное питание в школах, возможно, будет увеличено. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания медиафорума ОНФ, где ему представили лучшие работы региональных журналистов, победившие в конкурсе организации «Правда и справедливость».

При этом глава государства отметил, что необходимо рассчитать все затраты и определить источники финансирования.

«Мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы», — приводит его слова ТАСС.

В январе была опубликована новая редакция санитарных правил и норм (СанПиН). В ней, в частности, содержится пункт о запрете проноса еды в школу. Позже в Министерстве просвещения пояснили, что речь идет не о запрете на то, чтобы дети брали еду из дома, а о приготовлении в школе блюд из принесенных с собой продуктов.