Прямой эфир

В ОДКБ анонсировали приход нового генерального секретаря

0
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель Белоруссии займет пост генерального секретаря Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2020 года. Об этом заявил и.о. главы ОДКБ Валерий Семериков.

Организация без опасности: в ОДКБ договорились о поставках оружия
Коллективные силы объединения оснастят современными видами вооружения и военной техники

«22 мая будет принято решение министрами иностранных дел стран ОДКБ для доклада главам государств о назначении представителя Беларуси с 1 января 2020 года», — цитирует его «Интерфакс».

До ноября 2018 года пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении Юрий Хачатуров, однако он был снят с должности. Временно исполняющим обязанности назначен Семериков. По уставу следующим председателем должен стать представитель Белоруссии (страны-председатели чередуются в алфавитном порядке), однако одна из стран — членов организации не согласовала кандидатуру главы Совета безопасности страны Станислава Зася.

В ОДКБ входят Казахстан, Киргизия, Россия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назначил нового полпреда России при ОДКБ
В Казахстане предложили провести конференцию по безопасности в Евразии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017