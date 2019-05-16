В ОДКБ анонсировали приход нового генерального секретаря

Представитель Белоруссии займет пост генерального секретаря Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2020 года. Об этом заявил и.о. главы ОДКБ Валерий Семериков.

«22 мая будет принято решение министрами иностранных дел стран ОДКБ для доклада главам государств о назначении представителя Беларуси с 1 января 2020 года», — цитирует его «Интерфакс».

До ноября 2018 года пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении Юрий Хачатуров, однако он был снят с должности. Временно исполняющим обязанности назначен Семериков. По уставу следующим председателем должен стать представитель Белоруссии (страны-председатели чередуются в алфавитном порядке), однако одна из стран — членов организации не согласовала кандидатуру главы Совета безопасности страны Станислава Зася.

В ОДКБ входят Казахстан, Киргизия, Россия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.