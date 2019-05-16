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Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор

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Фото: Global Look Press/Jonathan Nicholson/ZUMAPRESS
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Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке. Сумма штрафов составила €1,07 млрд.

По данным ЕК, банки создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами. Как отмечается в сообщении пресс-службы организации, опубликованном 16 мая, в их числе японская иена, доллары США, Канады и Новой Зеландии.

Всего ЕК вынесла два решения. Согласно первому, штраф в размере €811 млн наложен на Barclays, The Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup и JPMorgan. Вторым решением на €257,68 млн оштрафованы Barclays, RBS и MUFG Bank.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипуляции курсами собственных валют. Тогда же аналитики банка JPMorgan Chase & Co. предположили, что президент США может в рамках торговой войны намеренно ослабить курс доллара, чтобы усилить позиции американской экономики.

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