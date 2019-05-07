Morgan Stanley откажется от деятельности в России

Один из крупнейших американских банков Morgan Stanley направит в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Об этом говорится в годовом отчете российского подразделения компании за 2018 год.

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.

Заявление о прекращении банковской деятельности, как ожидается, будет подано в ЦБ в I квартале следующего года. В 2019-м компания будет работать без изменений. Morgan Stanley сохранит в РФ консалтинговый бизнес, для которого не требуется лицензия Банка России.

Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году, в 2005-м ООО «Морган Стэнли Банк» получило лицензию на осуществление банковской деятельности. Основными направлениями работы компании являются брокерское обслуживание на фондовом рынке, операции на денежном, валютном и долговом рынках, инвестиционно-банковские услуги.

О том, что группа собирается сократить свое присутствие в России, стало известно в декабре 2018 года. Тогда агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что банк планировал закрыть отделы по торговле акциями и валютой. Уточнялось, что часть сотрудников должны были перевести на работу в Лондон, еще часть — сократить.

В ноябре прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что при самом пессимистичном сценарии, если в России произойдет значительный отток капитала в 2019 году вследствие возможного усиления санкций и убыли капитала с развивающихся рынков, а также при падении цен на нефть до $35 за баррель, вероятна рецессия экономики.