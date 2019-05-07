Прямой эфир

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из крупнейших американских банков Morgan Stanley направит в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Об этом говорится в годовом отчете российского подразделения компании за 2018 год.

Из России с бондами: Газпромбанк стал лидером в размещении облигаций
С начала года банк организовал размещение 21 выпуска долговых ценных бумаг из России и Восточной Европы

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.

Заявление о прекращении банковской деятельности, как ожидается, будет подано в ЦБ в I квартале следующего года. В 2019-м компания будет работать без изменений. Morgan Stanley сохранит в РФ консалтинговый бизнес, для которого не требуется лицензия Банка России.

Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году, в 2005-м ООО «Морган Стэнли Банк» получило лицензию на осуществление банковской деятельности. Основными направлениями работы компании являются брокерское обслуживание на фондовом рынке, операции на денежном, валютном и долговом рынках, инвестиционно-банковские услуги.

О том, что группа собирается сократить свое присутствие в России, стало известно в декабре 2018 года. Тогда агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что банк планировал закрыть отделы по торговле акциями и валютой. Уточнялось, что часть сотрудников должны были перевести на работу в Лондон, еще часть — сократить.

В ноябре прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что при самом пессимистичном сценарии, если в России произойдет значительный отток капитала в 2019 году вследствие возможного усиления санкций и убыли капитала с развивающихся рынков, а также при падении цен на нефть до $35 за баррель, вероятна рецессия экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей
ЦБ допустил снижение ставки в 2019 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017