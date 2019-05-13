ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС). Об этом в понедельник, 13 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исполнительную коллегию ЕС.

ЕК начала расследование в июне 2017 года и выяснила, что AB InBev препятствовала импорту дешевого пива из соседних стран, в частности, Нидерландов.

«AB InBev злоупотребила своим доминирующим положением с 9 февраля 2009 года по 31 октября 2016 года в нарушение антимонопольных правил ЕС и лишила европейских потребителей одного из основных преимуществ европейского единого рынка, а именно возможности иметь больше выбора и получить лучшую сделку при совершении покупок», — отметили в Еврокомиссии.

AB InBev — крупнейший в мире производитель пива, выпускает его под марками Budweiser, Stella Artois и Beck's.

В декабре прошлого года стало известно, что по итогам 2017 года Бельгия впервые стала самым крупным экспортером пива в Европе. В прошлом году бельгийские пивовары поставили в страны мира 15,8 млн гектолитров напитка. Страна, где варят 1,7 тыс. сортов марочного пива, находилась на третьем месте два предыдущих года.