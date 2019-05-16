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Названа наиболее часто пьющая нация

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Жители Великобритании напиваются чаще, чем жители какой-либо другой страны — в среднем 51,1 раз, то есть почти еженедельно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Global Drug Survey.

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Немногим реже любят выпить спиртного жители США, Канады, Австралии, Дании и Индии. Как показало исследование, они устраивают попойки в среднем от 41 до 50,3 раза в год.

В среднем люди в мире напиваются 33 раза в год. Сравнительно редко это делают в Чили — всего лишь 16,4 раза в год, что является самым низким показателем среди стран – участниц исследования. Немногим чаще распивают алкоголь в Португалии, Германии, Колумбии, Аргентине и Венгрии — от 20,2 до 24,9 раза в год.

При этом больше всего жалеют от употреблении спиртного немцы (27,7%), отмечает «РИА Новости».

Ранее в мае ученые выяснили, что общемировой уровень потребления алкоголя за последние 27 лет вырос на 10%. В качестве причин специалисты назвали прирост населения в мире, а также повышение уровня потребления спиртного в общем.

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