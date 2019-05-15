Россияне попали в список самых некрасивых наций в мире

Пользователи сайта знакомств Beautiful People («Красивые люди», англ. — Ред.) выбрали страны с самыми «некрасивыми» жителями, пишет британский таблоид Mirror.

Ресурс позиционирует себя как платформу «только для красивых людей». Решение о допуске нового кандидата на сайт принимают уже зарегистрированные пользователи. Желающий должен подать заявку, которую рассматривают в течение 48 часов. Запрос отклоняется, если пользователи сайта сочтут претендента недостаточно красивым.

Beautiful People был создан в 2002 году и с тех пор отказал в регистрации 8,5 млн человек по всему миру за недостаточную привлекательность. Сейчас на сайте более 1 млн пользователей.

В число факторов, из-за которых людей не пускают на сайт, входят плохая кожа, большой нос, жидкие волосы, полнота или чрезмерная худоба.

По словам издания, среди тех, кто не прошел «фейс-контроль», больше всего жителей Великобритании. На международной арене британцы славятся, в частности, плохими зубами, отмечает таблоид.

В свою очередь, исполнительный директор сайта Грег Ходж считает, что главная проблема британцев — недостаточное внимание к своей внешности и ленивый образ жизни.

Наряду с сильным полом из Соединенного Королевства пользователи сайта признали некрасивыми мужчин из России, Польши, Индии и Филиппин. Самыми привлекательными были признаны шведы и норвежцы.

Ранее портал Missosology составил рейтинг стран с самими красивыми женщинами на основе результатов международных конкурсов красоты. По итогам 2018 года первое место досталось Венесуэле.