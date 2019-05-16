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Десять пожаров произошло в Якутии за сутки из-за неосторожности людей

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В Якутии за сутки зарегистрировано десять пожаров. Все они, по данным МЧС, произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

Травяные пожары были зарегистрированы в Якутске, поселках Крест-Хальджай, Нижний Бестях и городском округе Жатай. Кроме того, в Якутске ликвидировали три возгорания мусора. Об этом пишет ИА SakhaNews. В селе Захаровка пожарно-спасательная служба ликвидировала возгорание забора.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Якутии беспилотники заменят вертолеты при мониторинге паводков и пожаров.

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