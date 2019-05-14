В Иркутском колледже эвакуировали более 160 человек из-за пожара

В Иркутске из-за возгорания эвакуированы 167 учащихся и сотрудников машиностроительного техникума. В результате происшествия никто не пострадал, его причины выясняются.

Возгорание произошло в подвале, передает «Пятый канал». В тушении принимали участие 50 пожарных и 14 машин. Площадь горения составила 70 кв. м.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 10:41 по местному времени (5:41 мск), возгорание ликвидировали в 11:36 (6:36 мск).