Врач рассказал о способах борьбы с повышенным давлением без таблеток

Больным артериальной гипертонией следует исключить из рациона поваренную соль, избавиться от вредных привычек и начать заниматься спортом. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил врач-кардиолог поликлиники № 180 департамента здравоохранения Москвы Николай Серебряков.

«При гипертонии нужно отказаться от поваренной соли. Этот минерал задерживает жидкость в организме, нарушает функцию почек и, как следствие, приводит к повышению артериального давления», — рассказал он в интервью агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что нужно отказаться от курения, при необходимости снизить вес и заняться спортом. Также в рацион необходимо включить продукты с высоким содержанием калия и магния, например клюкву, бруснику, цельнозерновые каши, овощи и фрукты.

«Если человек соблюдает все эти правила, но нормальных цифр давления не достигает — это серьезный сигнал для того, чтобы обратиться к врачу за подбором медикаментозной терапии», — отметил специалист.

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