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«Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне

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Фото: TASS/Zuma/Danil Shamkin
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Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 16 мая, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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По его словам, обсуждение газового вопроса может продолжиться уже в июне — после того как Зеленский вступит в должность и пообщается с российским президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, инаугурация Зеленского должна состояться до конца мая.

3 мая глава «Нафтогаза» заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной. При этом он отметил неизбежность переговоров с «Газпромом» о продлении соглашения по транзиту газа через Украину.

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.

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