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Названы пряники с большим количеством консервантов

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Бартенев
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Специалисты «Росконтроля» проверили продающиеся на российских прилавках пряники. Экспертиза показала, что во всех упаковках старинного лакомства содержался консервант диоксид серы, несмотря на то, что технический регламент не предполагает его использование. Результаты исследования были опубликованы в четверг, 16 мая, на сайте организации.

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Всего в лабораторию отправили образцы пяти брендов: «Яшкино», «Хлебный дом / Чайная классика», Smart, «Рот фронт / Любимые», «Волжский пекарь». Отмечается, что о наличии диоксида серы в составе предупредил только производитель «Рот-фронт», который и был признан лидером списка.

«Это серьезное замечание, ведь диоксид серы относится к компонентам, которые могут вызывать непереносимость, и, если его содержание составляет больше 10 мг/кг, писать о нем на этикетке обязательно», — отмечают специалисты.

Кроме того, в пряниках Smart специалисты обнаружили высокое содержание пальмитиновой и альфа-линоленовой кислоты. По их словам, скорее всего при их приготовлении использовалась примесь других масел (жиров).

«В пряниках «Рот Фронт» содержание транс-изомеров жирных кислот немного выше «фонового», характерного для натуральных растительных масел. Не исключено присутствие в составе примеси модифицированных жиров, не указанных в составе», — отмечается в тексте.

При этом в пряниках «Яшкино» и «Хлебный дом» жирнокислотный состав жира соответствовал указанным в составе растительным маслам, а а «Волжском пекаре», как и указано на этикетке, использовался маргарин.

14 мая специалисты «Росконтроля» назвали лучших производителей молока.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.

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