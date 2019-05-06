Названы лучшие производители простокваши

Эксперты «Росконтроля» проверили простоквашу, продающуюся на прилавках российских магазинов. Оказалось, что при ее приготовлении многие производители заменяют молоко дешевыми «аналогами». Также в некоторых образцах обнаружилась слишком большая концентрация фосфатов.

Всего в лабораторию отправили образцы шести брендов: «Останкинское», «36 копеек», «Из Вологды / Вологжанка», «Каждый день», «Простоквашино» и «Рузская». Лучшей была признана продукция марки «Каждый день», которая получила замечания только за кисловатый вкус.

На втором месте рейтинга расположилась простокваша «Останкинское». В ней, как и в других четырех образцах, обнаружили немолочный жир, который использовали в качестве дешевого заменителя.

«Можно утверждать, что ни один жир не сможет заменить человеку молочный. Содержащиеся в молочном жире фосфолипиды способствуют выведению из организма избыточного количества холестерина», — отметили эксперты «Росконтроля».

Оставшиеся образцы оказались в черном списке и не были рекомендованы к покупке. В том числе на это повлияло высокое содержание фосфора в продуктах. Эксперты отмечают, что избыток фосфора в организме на фоне недостатка кальция приводит к тому, что последний «вымывается» из костей, вплоть до развития остеопороза, который, в свою очередь, определяет риск переломов даже при незначительных травмах.

В апреле специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.